AKOMâ€™dan çaÄŸrÄ±! Ä°ÅŸte Ä°stanbul barajlarÄ±ndaki doluluk oranÄ±â€¦
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Ä°stanbul'daki baraj doluluk oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 68 olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. AKOM, su kullanÄ±mÄ±nda tasarruflu olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
AKOM'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, il genelinde yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼len yaÄŸÄ±ÅŸlar pazartesiden itibaren etkisini arttÄ±racak ve akÅŸam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli saÄŸanak geÃ§iÅŸleri yaÅŸanacak.Â Â Â Â Â
Serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n hafta boyunca aralÄ±klarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.Â Â Â Â Â
SU KULLANIMINDA TASARRUF
AKOM, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "6 AylÄ±k Hava Tahmini Raporu"nda Ä°stanbullulara, su kullanÄ±mÄ± konusunda tasarruflu olunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.Â Â Â Â Â
Nisan ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±na kadar mevsim normallerinin altÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ± nedeniyle yaÄŸÄ±ÅŸlar mevsim normallerinin yÃ¼zde 22 altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Yaz aylarÄ± baÅŸlarken, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda yÃ¼zde 85-90 seviyesinde olan baraj doluluk oranlarÄ± yÃ¼zde 68 olarak kayda geÃ§ti.Â Â Â Â Â
MayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± tropikal (Ä±lÄ±k ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±), ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n ise yaz havasÄ±nda yaÅŸanmasÄ± beklenirken, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yÃ¼zde 75 ihtimalle mevsim normalleri Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor.Â Â Â Â Â
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