AKOM'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, il genelinde yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼len yaÄŸÄ±ÅŸlar pazartesiden itibaren etkisini arttÄ±racak ve akÅŸam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli saÄŸanak geÃ§iÅŸleri yaÅŸanacak.Â Â Â Â Â

Serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n hafta boyunca aralÄ±klarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.Â Â Â Â Â

SU KULLANIMINDA TASARRUF

AKOM, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "6 AylÄ±k Hava Tahmini Raporu"nda Ä°stanbullulara, su kullanÄ±mÄ± konusunda tasarruflu olunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.Â Â Â Â Â

Nisan ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±na kadar mevsim normallerinin altÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ± nedeniyle yaÄŸÄ±ÅŸlar mevsim normallerinin yÃ¼zde 22 altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Yaz aylarÄ± baÅŸlarken, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda yÃ¼zde 85-90 seviyesinde olan baraj doluluk oranlarÄ± yÃ¼zde 68 olarak kayda geÃ§ti.Â Â Â Â Â

MayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± tropikal (Ä±lÄ±k ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±), ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n ise yaz havasÄ±nda yaÅŸanmasÄ± beklenirken, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yÃ¼zde 75 ihtimalle mevsim normalleri Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor.Â Â Â Â Â