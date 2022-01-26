AKOM’da zorlu mesai

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM’da düzenlediği basın toplantısında çalışmalarını özetle şöyle anlattı: “İstanbul’da 8 saatte bir metrekareye düşen kar yağış 60 kilogram. 7 bin 421 personel, 1582 araç ve iş makinesi, 30 adet kurtarıcı vinç ve çekici ile sahadayız. 4 günlük süreçte, 54 bin ton civarında da tuz, 21 ton civarında da solüsyon kullandık.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, İBB çatısı altında 39 ilçe belediyesinin de çalışanları olmak üzere, her emekçinin emeğine sağlık. Hem valiliğimize hem Sayın Valimize de teşekkür ediyorum. Tüm kamu kurumları işbirliği halinde bu olağanüstü süreci yönetiyoruz. Sorumluluk alanı tanımlarına bakmadan tüm yolları açmaya çalıştık.”