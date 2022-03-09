AKOM nedir, ne demek?

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AKOM, 12 Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur. Şubat 2002 tarihinde halihazır AKOM binasına taşınmıştır.

AKOM'un şubesi var mıdır?

Hayır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tektir ve şubesi yoktur. Bazı ilçe belediyeleri de kendi birimlerini koordine etmek için bünyelerinde benzer merkezler kurmuşlardır.

Afet Yönetimi merkezde, İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), illerde ise valiliğe bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. AKOM, İstanbul Valiliği’nden gelecek talimatlar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmektedir.