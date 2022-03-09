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AKOM nedir, ne demek?

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AKOM nedir, ne demek

AKOM nedir sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. AKOM, Her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü, koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve İstanbul Valiliği’nden gelecek talimatlar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmektir. Peki, AKOM nedir, ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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AKOM, 12 Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur. Şubat 2002 tarihinde halihazır AKOM binasına taşınmıştır.

AKOM'un şubesi var mıdır?

Hayır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tektir ve şubesi yoktur. Bazı ilçe belediyeleri de kendi birimlerini koordine etmek için bünyelerinde benzer merkezler kurmuşlardır.

Afet Yönetimi merkezde, İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), illerde ise valiliğe bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. AKOM, İstanbul Valiliği’nden gelecek talimatlar doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmektedir.

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