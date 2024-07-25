AKOM, İstanbul için saat verip uyardı: Sağanak yağış geliyor

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Megakentteki bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. AFAD ve AKOM'dan yapılan açıklamaya göre bugün başlayacak olan yağışlar hafta sonuna kadar etkili olacak.

AKOM'un yaptığı uyarıda "Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir. İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

ANKARA'DA DA SAĞANAK BEKLENİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen'in paylaşımı şu şekilde oldu:

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Bugün öğlen İstanbul'un Avrupa yakasında gece, yarın sabah kuzey ilçelerinde yağış var. Sıcaklık bugün 31, yarın ve Cumartesi 30 C, Pazartesi tekrar 35 C. Yarın Zonguldak, Bartın, Kastamonu çevresinde yağış kuvvetli. Bugün akşam saatlerinde Ankara civarında yağış kuvvetlenecek 32C.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.