AKM’de asma tavan işçilerin üzerine çöktü: 4 yaralı

Taksim’de inşası süren AKM’de 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.

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