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Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 20:36 | Son Güncelleme:

AKM’de asma tavan işçilerin üzerine çöktü: 4 yaralı

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AKM’de asma tavan işçilerin üzerine çöktü: 4 yaralı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Taksim’de inşası süren AKM’de 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.

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