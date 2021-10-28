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AKM ne zaman açılacak sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yapmış olduğu son açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. 2021 yılı içerisinde açılacağı duyurulan AKM için tarih netlik kazandı.

AKM NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak" ifadeleri yer aldı.