MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı! Son durumu havadan görüntülendi
GeriGündem AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı! Son durumu havadan görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı! Son durumu havadan görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı! Son durumu havadan görüntülendi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Taksim'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) son durumu havadan görüntülendi. AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlanırken, haziran ayında tamamen bitmesi bekleniyor. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

8
  • AKM inşaatının yüzde 80i tamamlandı Son durumu havadan görüntülendi
  • AKM inşaatının yüzde 80i tamamlandı Son durumu havadan görüntülendi
  • AKM inşaatının yüzde 80i tamamlandı Son durumu havadan görüntülendi
  • AKM inşaatının yüzde 80i tamamlandı Son durumu havadan görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Taksim'de yapımına devam edilen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM), inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. AKM'deki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan, yeni AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Son durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. AKM inşaatında görevli olan işçilerin çalışmaları aralıksız sürüyor. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.

HAZİRAN AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede, Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. AKM inşaatının gelecek Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Son fotoğrafları geldi İşte Taksim’deki dev küre…
Son fotoğrafları geldi! İşte Taksim’deki dev küre…
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle