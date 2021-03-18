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Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AKM inşaatında tavan çöktü: 4 işçi yaralı

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AKM inşaatında tavan çöktü: 4 işçi yaralı

İSTANBUL Taksim’de sanat dünyasının odak noktası olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2008’de kapanmıştı. 2018 yılında yıkılarak yeniden yapımına başlanan ve halen devam eden AKM’nin inşaatında dün saat 19.00 sıralarında asma tavan çöktü.

Tavandan kopan parçalar o sırada çalışan işçilerin üzerine düştü. Kazada 4 işçi yaralandı.

Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan 4 işçinin tedavisi sürüyor.

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