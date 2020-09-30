Akli dengesi yerinde olmayan kişi ormanı yaktı

Denizli-Antalya kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yol kenarında başlayan yangın, kısa sürede ormana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere ilk olarak bölgede devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri müdahale etti. Polislerin çabasına rağmen yangın büyüdü. Polis ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunan Çetin S.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. 1 helikopter, 3 arasöz ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.



ÇAKMAKLA YAKMIŞ



Yangını çıkarttığı belirlenen Çetin S.’nin Aydın’dan yürüyerek 3 günde Denizli’ye geldiğini, yol kenarında çakmakla yangını çıkarttığını söylediği öğrenildi. Çetin S. ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.