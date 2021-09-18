'Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

2023 MAYIS’TA BİTECEK

“Buluşmamıza gelmeden önce, Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin inşaatında incelemelerde bulundum. Mühendis ve işçilerimizin gayretleriyle santral inşaatımızın hızla yükseldiğine şahit olduk. Böyle bir eserin birinci ünitesi inşallah 2023’ün Mayısında bitecek. Kendi alanında en son ve en güvenli teknoloji ile inşa edilen, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023 Mayısına yetiştireceğiz. Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz.

EN ÖNEMLİ ENERJİ KAYNAĞI

Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette. 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasındayken Türkiye’yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır. Akkuyu’daki tesis karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla çevremize, teknolojisiyle atılımlarımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. İklim değişikliği tartışmalarının arttığı dönemde hâlâ bizim gibi ülkeler için en önemli enerji kaynağı nükleer santrallerdir. Amacımız ülkemize en kısa sürede ikinci, üçüncü santrallerine kavuşturacak adımları da atmaktır. Burada 4 ünite yapacağız.

MAĞDURLARA KUCAK AÇTIK

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Sadece kendi vatandaşlarımızın değil, her şeyini geride bırakıp ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Türkiye üzerine yıkılan bu ağır sorumluluğu tek başına taşıyacak değildir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yük paylaşması gereken çevrelerin artık daha gerçekçi ve somut adımlar atmasının vakti gelmiştir. Biz kardeşliğimizin, insanlığımızın gereğini yaptık, yapmayı sürdürürüz. Ama bunu kendi güvenlik ve refah bencilliklerinin bekçiliğine dönüştürmeye kalkanların istismar aracı haline de gelecek değiliz.

2023 DÖNÜM NOKTASI

Biz 2053, 2071 vizyonu demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor, varsın olsun. İnşallah 2023 dönüm noktası olacak. Büyük ve güçlü Türkiye derken bu ifadeyi içi boş slogan olarak söylemiyoruz.

Hasbelkader yönetime geldikleri yerlerde sadece hayal kırıklığına yol açarlar. Bu ülkeye daha fazla demokrasi getireceklerini söyleyenlerin geçmişte insanları inançlarından, kıyafetlerinden, fikirlerinden dolayı nasıl ötekileştirdiklerini hatırlayın. Ülkeyi daha iyi kalkındıracaklarını söyleyenlerin geçmişte yapılan her yatırıma nasıl köstek olduklarını hatırlayın. Aynı kafadan farklı neticeler çıkarmasını beklemek akıl kârı bir iş değildir.”

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AKKUYU ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında incelemede bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya’ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113’ü ile bir araya geldi. Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ve iC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen eşlik etti. Erdoğan ziyaret sırasında çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (AA)

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Erdoğan Akkuyu sahasını uçaktan incelerken, ziyareti sırasında da çalışanlarla selamlaştı, birlikte fotoğraf çektirdi.