Akkuyu’nun alev savaşçıları

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Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santralı’nda itfaiye ekibi düzenli olarak tatbikat yapıyor. Hedef, olası bir yangına en kısa yoldan müdahale. Şu anda Türk ve Rus itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 100 kişilik bir ekip inşaatta çalışıyor. 3 farklı noktada itfaiye deposu olacak. 1. İstasyon’un inşaatı tam teşekküllü olarak tamamlanırken, 2 ve 3’üncü istasyonların ise inşaatı devam ediyor. Tatbikat, 1. İstasyon Şefi Rustem Abdülazizov ile 2. İstasyon Şefi Yuri Sotikov’un organizasyonunda yapıldı. Pompa istasyonunda yangın çıktığı senaryosu ile yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı.

İTFAİYEDE 13 KADIN

Yangın ekibinin denetçisi Yeşim Sultan Tatar, jeofizik mühendisi. Daha sonra yangınla mücadele yüksek lisansı yapmış ve yaklaşık 4 sene önce Akkuyu’da çalışmaya başlamış. İlk yıllarda itfaiye biriminde çalışan tek kadın olduğunu, şu an 13 kadının çalıştığını belirten Tatar, kendisinin de yangın güvenliği denetçileri arasında yer aldığını ve günlük olarak denetimleri yaptıklarını belirtti.

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AĞIR GİYSİLERLE SPOR

1. İstasyon Şefi Rustem Abdülazizov, olası yangın için sürekli hazırlık yapıldığını belirterek, ağır giysilerle de spor yaptıklarını ifade etti. Ekipte İstanbul, Mersin’de görev yapmış ve sporculuk geçmişi de olan itfaiyecilerin bulunduğunu dile getiren Abdülazizov, itfaiyecilerin yangın sırasında giydikleri nomeks (ısıya ve aleve karşı koruma sağlayan elyaf) teknolojisi için de her gün antrenman yaptıklarını anlattı. Abdülazizov, alarm çaldıktan sonra ekibin 40 saniye ile 1 dakika içinde hazır hale geldiğini kaydetti.

Akkuyu NGS itfaiyecilerinin görev alanı sadece inşaat sahası ile sınırlı değil. Sahanın bulunduğu bölgede çıkan yangınlara müdahale ve söndürme çalışmalarında da aktif rol oynuyorlar.





SİMÜLASYON MERKEZİNDE EĞİTİM

Akkuyu Nükleer Santralı’nda santralın beyni olarak kabul edilen merkezin birebir aynısı olan bir simülasyon merkezi bulunuyor. Mühendislerin eğitim gördüğü bu merkezde santralde yaşanabilecek olası senaryolar simüle ediliyor. Nükleer Güvenlik Birimi Fizik Hesaplamaları Uzmanı Mehmet Türütoğlu, 2020 yılında Rusya Ulusal Nükleer Üniversitesi MEPhI’den Nükleer Enerji Santralleri: Tasarım, İşletme ve Mühendislik derecesi ile mezun olduğunu söyledi. Türütoğlu, “Bu merkezde türbin performansı, reaktör tesis ekipmanları ve boru hattı basınç değerleri gibi çeşitli veriler görüntüleniyor. Simülasyon merkezi de beyin olarak nitelendirdiğimiz merkezin birebir aynısı. Burada eğitim görülüyor, yeterlilik alınıyor” dedi.

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ÜNİTEDE SONA GELİNDİ

Akkuyu NGS’de 1. Ünite’nin ana inşaat çalışmaları tamamlandı. Halen ekipmanları devreye alma çalışmaları sürüyor. 1. Ünite’ye ait türbinde de montaj çalışmaları tamamlandı. Makine dairesinde borular ve tesisat hatlarının döşenmesi sürüyor.