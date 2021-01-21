Akkuyu'da patlayan dinamit korkuttu

İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yol açma çalışmaları sırasında, önceki gün kayaları kırmak için kontrollü olarak dinamit patlatıldı. Şiddetli patlama nedeniyle bölgeye yakın bazı evlerin ve seraların camları kırıldı. İki vatandaş cam kırıkları nedeniyle yaralandı. Bölgede paniğe neden olan patlamanın hemen ardından Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Başsavcı Tugay Çatlı evleri hasar gören vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, hasar tespitinin sürdüğünü ve vatandaşlara gereken maddi desteğin sağlanacağını belirtti.

ŞİRKETİN ÖNLEM SÖZÜ

Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan yazılı açıklamada ise, bağlantı yolunun yapımını yürüten alt yüklenici şirket tarafından planlı delme ve patlatma çalışmaları yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi: “Yaralanan vatandaşlara derhal yerinde acil müdahale yapılmıştır. Olay yerinde Jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasarlı evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Akkuyu Nükleer AŞ, alt yüklenici şirket ile koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine her türlü desteği ve yardımı sağlamıştır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.”

Akkuyu Nükleer Santrali’nde inşaat çalışmaları hızla devam ederken, ilk etabının 2023 yılının sonunda açılması planlanıyor.