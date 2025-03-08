Akkuyu’da kadınlar sahada

Haberin Devamı

Akkuyu’da kadın mühendisler her alanda çalışırken gençlere de “cesur olun, sınırları zorlayın” mesajı verdiler. Öğrenci olarak gittikleri Rusya’dan dönen, çalışan ve aile kuran kadın mühendisler, zorlukları aşmanın gururunu yaşıyorlar. Rusya’ya giden ilk öğrenci grubunda yer alan Akkuyu Nükleer Çevre Koruma Birimi Kıdemli Uzmanı Merve Kolukısaoğlu, “Babam çok destek oldu. Programa katılmamı benden daha fazla istiyordu” diye konuştu.

KIZI MÜHENDİS OLMAK İSTİYOR

Akkuyu Nükleer Devreye Alma ve Ayarlama Bölümü Uzmanı Canan Hayran Alatlı, ailesinin şehir dışına çıkmasına bile izin vermediğini belirterek, “Eğitim programının bakanlık onaylı olduğunu öğrenince ikna oldular. Bugün ise kızım, mühendis olmak istediğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Isı Otomasyon ve Ölçüm Birimi Baş Uzmanı Fadime Baca, birimindeki tek kadın. Baca, “Rusya’da Türkiye’de olmayan teknolojileri öğrenip, uygulamalı olarak deneyimledim. Şimdi burada, Akkuyu NGS’de çalışıyorum. Kendimi hep geliştirmeyi hedefliyorum” dedi.

Haberin Devamı

YETER Kİ PES ETMEYELİM

Elektrik Birimi Röle Koruma Uzmanı Elif Başak Günay, nükleer sektörün zorluklarına rağmen kadın mühendislerin sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi. Günay, şunları söyledi: “Bu alanda çalışmayı hayal ediyorsanız, cesur olun. Yeni bilgilerin ve deneyimlerin peşinden gidin. Teknik ve bilgi yoğun sektörlerde kadınların varlığı giderek artıyor. Bizler, geleceğin inşasında önemli roller üstleniyoruz. Kadınlar her alanda olduğu gibi burada da ciddi profesyonel başarılar elde edebilir; yeter ki pes etmeyelim ve birbirimize destek olalım.”

KİMYADA KADINLAR ERKEKLERDEN FAZLA

- Kimya Birimi İkincil Çevrim Kimyasal Analiz Uzmanı Pakize Ayşe Cığal Yaygın, Akkuyu NGS’de kadın mühendislerin sayısının giderek arttığını belirtti. Yaygın, şöyle devam etti: “Kimya laboratuvarında çalışan kadınların sayısı erkeklerden fazla. Bu da gösteriyor ki, kadın olmanın bu sektörde hiçbir engeli yok. Aksine, titizlik, dikkat ve analitik düşünme gerektiren bu alanda kadın mühendisler büyük katkılar sağlıyor. Gelecekte bu oranın daha da artması için öncelikle genç kızların Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına yönlendirilmesi gerekiyor. Bunun için eğitim sürecinde rol modellerin önemi büyük. Nükleer sektörde çalışan kadınlar olarak deneyimlerimizi paylaşarak ve başarı hikâyelerimizi anlatarak teknik disiplinlere ilgiyi artırabiliriz. Aynı zamanda işverenlerin de cinsiyet ayrımı gözetmeksizin iş yerinde fırsat eşitliğini sağlaması ve aile-iş dengesi konusunda destekleyici politikalar geliştirmeleri gerekiyor.”