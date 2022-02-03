'Akkuyu Nükleer Santralı’nı 2023’te devreye alacağız'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün TOBB’da düzenlenen Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu’nda, iş dünyasına şu mesajları verdi:

“Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5’e 10’a katlayan yatırımlarımızla Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak altyapıyı kurduk. Şimdi bu altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi gücüyle, programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni atılımın içindeyiz. Milletimizin karşısına 2011 yılında 2023 hedefleriyle çıktığımızda birileri buna dudak bükmüştü, bizi hayalcilikle suçlamıştı. İşte 2023’ün eşiğindeyiz. Türkiye’nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini beraberce yaşıyoruz.

GECE KAÇACAK DELİK ARADILAR

(Terör örgütü PKK’ya hava hârekatı) Şayet güvenlikte terör örgütlerini ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirmesiydik, başlarını sınır ötesinde bulundukları yerlerde ezmeseydik insanımızın huzurunu teminat altına almasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. ‘Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde inlerine gireceğiz’ dediğimiz zaman bununla alay edenler vardı. İnlerine girdik mi, girdik. İşte dün gece yine aynı şekilde üç ayrı noktada hedefleri bombaladık ve hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar.

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CANIMIZI KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ

Bizim kavgamız, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını, değerlerini, ülkülerini, içeride ve dışarıda ne pahasına olursa olsun, müdafaa etme kavgasıdır. Mücadelemiz Türkiye’yi siyasi, sosyal, ekonomik, askeri olarak bölgesinin en güçlü, dünyanın önde gelen devletlerinden biri haline getirme mücadelesidir. Gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan, canımızı ortaya koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz.”

TÜGİK’TEN İHRACAT HEDEFİ

TÜGİK Başkanı Erkan Güral da hükümetin 250 milyar dolar olan 2022 ihracat hedefini 300 milyar dolar kabul ettiklerini belirterek “Hedef göstermek sizden, buna ulaşacak gayreti göstermek, zafere gider yolun taşlarını döşemek bizden” diye konuştu.

‘AKKUYU’YA GİT VE GÖR’

Erdoğan TÜGİK Genel Kurulu’ndaki konuşmasında muhalefeti şöyle eleştirdi:

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- “Ülkenin en büyük ikinci partisinin başındaki zat çıkıyor, ülkemizin nükleer güç santrali projesini karalamaya çalışıyor. Ya eline, diline dursun. Eğer arzu ediyorsan Akkuyu’ya gidersin, ne durumdaymış onu yerinde görürsün. Akkuyu’daki santralın temelini attık. İnşallah iki üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız.

- Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santralı da geliyor. İşte 100 bin megavata Türkiye’nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı.

- Dünyada salgınla birlikte zirveye çıkan ekonomik krizin lokomotifi enerji fiyatlarındaki fahiş artışlardır. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazı 2023’ten itibaren sistemimize vererek, rahatlama sağlayacağız.

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- Lüks otelden geceliği 100 bin lira, yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz.

- Döviz kuru üzerinden ekonomimizin istikrarını bozma gayretlerini bozduk. 20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları ısrarlı ve kararlı mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik.

- Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını her geçen ay azaltarak, bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz.”