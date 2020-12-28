Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde önemli aşama kaydedildi

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Çalışma kapsamında ikinci güç ünitesinde önemli bir aşama daha tamamlandı.Ünitenin iç koruma binasında yapılan işlemle, birinci katman monte edildi. Bunun yanı sıra, santralin birinci güç ünitesinde bulunan reaktör şaftı ekipmanının en önemli elemanlarından biri olan taşıyıcı kirişin kurulumu da gerçekleştirildi. Bu iki önemli aşamanın da geçilmesiyle, Akkuyu NGS inşaat sahasında 2020 yılı için öngörülen tüm süreçler eksiksiz olarak tamamlanmış oldu.

Kule vinçler kullanılarak gerçekleştirilen iç koruma binası birinci katmanının montajı 7 gün sürdü. Bir kaplama levhasından ve yapısal sağlamlığın oluşturulması için tasarlanmış karkastan oluşan bölümler, ayrı ayrı montajlandı. Bu işlemlerle, her biri 5.7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 7.5 ton ağırlığında olan toplam 10 bölmenin montajı yapılmış oldu. Montajın tamamlanmasıyla ikinci güç ünitesi reaktör korunak binasının yüksekliği +4,950 metre kotuna yükseldi. Bir sonraki aşamada ise, birinci katmandaki bölümler birbirine kaynak edilerek sabitlenecek.

İç koruma binası, reaktör bölümü güvenlik sisteminin kilit elemanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu yapı, nükleer santralin reaktör binasının her türlü çalışma koşulunda ’sızdırmaz’ olmasını sağlıyor.

Birinci güç ünitesinde yapılan işlem ise, özel bileşimli betonla doldurulan radyal kirişlerden oluşan 145 tonluk kaynaklı bir metal yapı olan taşıyıcı kirişinin montajının tamamlanması oldu. Montajda, Liebherr LR 13000 ağır paletli vinç kullanıldı. Dış çapı 9.6 metre olan kiriş, karbon çeliğinden üretildi. Kiriş, reaktörün beton şaft içinde güvenli bir şekilde sabitlenmesi için tasarlandı. Reaktörü NGSnin tüm işletme koşullarında her türlü ağır ve sismik yüklerden koruma kapasitesine sahip olan kirişin montajı, toplam 6 hafta sürdü. Bunun 3 haftasında, yapının şantiye montajı gerçekleştirildi. Sonraki aşamada ise, birinci güç ünitesi reaktör şaftında, +16,500 metre kotuna kadar beton dökme çalışmalarının yapılması ve reaktör kazanının üst taraftan sabitlenmesi için tasarlanan baskı kirişinin monte edilmesi planlanıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, bu yıl Akkuyu NGS inşaat programında planlanan tüm kilit süreçlerin tamamladığını belirterek, "Santralin 2nci güç ünitesinde iç koruma binası birinci katmanının ve 1nci güç ünitesinde taşıyıcı kirişin montaj işleri öngörülen şartlarda yapıldı. Montaj personelinin çalışmaları ile ilgili herhangi bir eksiklik bulunmamakla birlikte, işlerin kalitesi, montaj işlerinin kabulünü gerçekleştiren özel bir komisyon tarafından kabul edildi. Önümüzdeki yıl tempomuzu kaybetmeden ilerlemeye devam edeceğimizden eminim" dedi.