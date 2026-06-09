Akkuyu NGS’de kritik eşik! 1’inci güç ünitesi’nde temsili yakıt yükleme işlemi tamamlandı

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesi’nde, reaktör basınç kabına temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi işleminin tamamlandığı açıklandı.

İşlem kapsamında, tasarım özellikleri, ağırlıkları ve boyutları gerçek nükleer yakıt demetleriyle tamamen aynı olan, ancak nükleer malzeme içermeyen 163 adet temsili yakıt demetinin reaktöre sırasıyla yüklendiği bildirildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesi için kullanılan nükleer yakıt ve temsili nükleer yakıt demetleri Rosatom'un Yakıt Bölümü'ne bağlı tesiste üretildiği belirtildi.

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SON ADIMLAR İÇİN HAZIRLIK

Temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi, reaktörün fiziksel devreye alma aşamasından önce gerçekleştirilecek olan soğuk ve sıcak testler öncesindeki son hazırlık adımlarından biri olma niteliği taşıdığı ifade edildi. Bu operasyon sayesinde, uzmanların reaktör tesisinin hidrolik özelliklerini test etme ve yakıt yükleme makinesi kullanılarak gerçekleştirilecek taşıma ve yerine yerleştirme operasyonlarını uygulamalı olarak değerlendirme imkanı elde ettiği aktarıldı.

EKİPLER SONRAKİ AŞAMAYA HAZIRLANIYOR

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Akkuyu NGS’nin 1. Güç Ünitesi’nde temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin tamamlanması, nükleer yakıt yükleme sürecine yönelik kapsamlı bir hazırlık ve test aşamasını temsil ediyor. Temsili demetler sayesinde, nükleer yakıtla ilgili işlemleri gerçek işletme koşullarına mümkün olduğunca yakın şartlarda test ediyor, ekipmanların ve personelin bir sonraki devreye alma aşamasına hazır olduğuna emin oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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SOĞUK VE SICAK TESTLER

Temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin ardından uzmanlar, reaktörün montaj çalışmalarına ve güç ünitesinin işletmeye alınması sürecindeki bir sonraki önemli aşama olan soğuk ve sıcak deneme testlerine hazırlıklara başlayacağını aktardı.

Temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi işlemi,Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) gözetiminde ve tüm güvenlik gerekliliklerine tam uyum sağlanarak gerçekleştirildi.