Son dakika haberi: Akit TV’ye büyük tepki: ‘Bunlar hata falan değil...’

Daha önce de benzer skandallara imza atan Akit TV’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir’deki tören haberiyle ilgili ‘Gün Ortası’ isimli haber bülteninde ekrana “Devletin zirvesi Anırkabir’de” alt yazısı geldi. TV yönetimi yazının ‘yanlışlıkla’ yazıldığını öne sürerken savunma inandırıcı bulunmadı. RTÜK Başkanlığı Twitter hesabından, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkânının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklamasını yaptı.

Alt yazıya siyasetten de tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

BİZİM DE HASMIMIZ

“Bunlar hata falan değil. Bu ucuzlukları gördükçe Neyzen Teyfik’e atfedilen şu mısralar geliyor aklıma; ‘Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı! Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil’...” açıklamasını yaptı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da, “Her milli bayramda provokasyon peşinde koşan, her fırsatta Türk’e ve Türklüğe kinini kusan, Yunan artığı olduğu için Atatürk hazımsızlığı yaşayan bu paçavralar Türk’ün maşeri vicdanında ebediyete dek mahkum olacaklardır. Atatürk’e hasım olan aynı zamanda bizim de hasmımızdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da “Bilinçli ve örgütlü bir kötülükle karşı karşıyayız. Akit TV’de Anıtkabir yerine Anırkabir KJ’si kullanılması skandaldır. Bunun adı yanlışlık değil kasıttır. Açık açık Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıdır” tepkisini gösterdi.

İNANDIRICI DEĞİL

RTÜK üyesi İlhan Taşcı da dün kanalla ilgili RTÜK Başkanlığı’na şikâyet dilekçesi sundu. “Söz konusu yayın kuruluşunun her milli bayramda Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırmayı alışkanlık haline getirdiğini” belirten Taşçı, hata savunmasının inandırıcı olmadığını kaydetti.