Akıntıya kapılıp kaybolmuştu! Acı haber geldi

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Olay, 3 Temmuz’da ilçenin Kıyıcık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla rüzgarlı havada denize giren İsmail Mete, dalga ve akıntının şiddetiyle denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarının 3'üncü gününde, bugün sabah saatlerinde İsmail Mete’nin kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre mesafede sahilde cansız bedeni bulundu.

İsmail Mete’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Haberi duyup hastaneye gelen Mete’nin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

İsmail Mete, ilçede toprağa verilecek.

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "110 personel ve 29 araçla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, 3 Temmuz tarihinde Trabzon ilimizin Of ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.