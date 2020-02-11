Akıncı'ya: Böyle dürüst olmayan bir siyasetçiyle çalışmadım

Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerar ile düzenlediği basın toplantısında, Akıncı’nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı “Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasının korkunç olacağı” açıklamaları sorulunca Çavuşoğlu şunları söyledi:

TÜRKİYE’Yİ SEÇİM MALZEMESİ YAPIYOR

“Sadece ben değil, KKTC’de de hiçbir Kıbrıs Türkü, bir gün KKTC’den bir siyasetçinin Türkiye’yi seçim malzemesi yapacağını hiçbir zaman düşünmemiştir. Şimdi Sayın Akıncı Türkiye’yi malzeme yapmaya başladı. Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini Rumlara karşı savunurken, Türkiye’ye bağlanma gibi, Hatay’ın Türkiye’ye bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben bugüne kadar böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Kıbrıs’ta ne başka yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Harita konusunda Crans Montana’da görüşmeler biterken, kendisinin dürüst olmayan davranışları ve sonuçları, içerideki Başbakan dahil onlara söylememe konusundaki yalvarmaları dahil, dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor.”