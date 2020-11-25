Akıncı Üssü davasında 475 sanık hakkındaki karar yarın açıklanacak

Davanın görülmesine Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ağustos 2017'de Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla davada yer aldı. Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi. Yaklaşık 2 bin klasörü bulan dava dosyası kapsamında darbecilerce o gece şehit edilen polis, asker ve sivil 77 kişi de maktul olarak kayda geçti.

SANIK SAYISI 475 OLDU

481 sanık ile başlayan duruşma, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanı olan emekli Orgeneral Galip Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin 4 sanıklı dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkında Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davanın Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesi sonucu ilk celse itibarıyla sanık sayısı 486 oldu. Son olarak, aralarında eski orgeneral Akın Öztürk, Kurmay Albay Bilal Akyüz, Tuğgeneral Hakan Evrim ve Tümgeneral Kubilay Selçuk'un da bulunduğu sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi sanıkların dosyalarının Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Genelkurmay çatı davası ile birleştirilmesinin ardından Akıncı Üssü davasında sanık sayısı 475 oldu. Bu sanıklar arasında bulunan sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş’in savunmaları aylarca sürdü. Duruşmaları takip eden müşteki ve yakınlarıyla sanıklar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray ile sanık avukatları arasında sık sık tansiyonu yükselten tartışmalar yaşandı. Çıkan tartışmalar sırasında mahkeme birçok kez duruşmaya ara vermek zorunda kaldı.

SAVCI MÜTALAASINI 21 OCAK 2019’DA VERDİ

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, yaklaşık 2 yıl süren savunma ve beyanların ardından 21 Ocak 2019’da esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, o gece Akıncı Üssü’nde bulunan sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' ve 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı Gümüş, yönetici pozisyonundaki asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı Gümüş, 335 sanık için 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığın ‘anayasal düzeni ihlal suçuna yardım’, 32 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. 71 sanığın beraatını isteyen savcı, 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.

475 SANIK HAKKINDA HÜKÜM YARIN KURULACAK

Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Bu sürede koronavirüs nedeniyle davanın görülmesine bir süre ara verildi. Duruşmalara tekrar başlandıktan sonra sanıklar salona alınmayarak, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı. Savunmaların ardından sanıkların son sözleri alındı. Bir hafta süren son sözlerin ardından mahkeme, tüm sanıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında karar günü salonda hazır edilmesine karar vererek, 26 Kasım Perşembe günü kararı açıklayacağını bildirdi.