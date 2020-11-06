Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar duruşmasının tarihi belli oldu

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada son sözleri dinlenilen eski astsubay İrfan Altuntaş, 15 Temmuz'da kendilerine komplo kurulduğunu öne sürdü.



Eski albay Nevzat Bilir, kamera görüntüleri, hakkındaki deliler ve ByLock kullandığı iddiasını kabul etmedi. Adil yargılanmadığını, hakkında hiçbir hukuki delil bulunmadığını savunan Bilir, son sözünü söylemek istemediğini ifade etti. Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan uçağın pilotu eski üsteğmen Mustafa Özkan, davanın siyasi olduğunu, zulme uğradıklarını, savunma hakkını kullanamadığını öne sürdü.



Ana Jet Üssü Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve İleri Hava Kontrolörü (İHK) filosunda görevli eski astsubay Oğuz Haksal, "Benim dışımda olan olaylardan sorumlu tutuluyorum. Bu haksızlıktır, vicdansızlıktır." İfadelerini kullandı. Haksal, adil yargılanmadığını, masum olduğunu savunarak, beraat istedi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Plan Prensipler Başkanlığında görevli eski hava pilot kurmay yarbay Mustafa Bağatur, hakkında somut delil bulunmadığını, iddiaların mesnetsiz olduğunu öne sürdü. Darbe girişimi sırasında Akıncı'da olduğu ortaya çıkan ve 5 yıldır MİT'te görev yapan Kurmay Yarbay Ömür Yongacı da üzerine atılı suçları işleme yetkisinin bulunmadığını, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.



Eski astsubay Faruk Yusufoğlu, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın çağırması üzerine uçak başı yapan ekipte bulunduğunu savundu. Komutanın derdest olduğunu anladığı halde uçuşu sürdürdüğü iddiasını kabul etmeyen Yusufoğlu, komutanın derdest olduğunu anlayamadığını, derdest edilmesine iştirak etmediğini öne sürdü. Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli eski yüzbaşı Fatih Yapıcı, Akıncı'da tutulan komutanların derdest edilmesiyle ilgisinin bulunmadığını savundu.



Eski pilot yüzbaşı Nazif Baysal da gördüklerini kimseden çekinmeden anlattığını, bu nedenle FETÖ'cülerin en fazla rahatsız olduğu kişilerin başında geldiğini söyledi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürüp beraat istedi. Sanıkların tamamının son sözlerin dinlenilmesinin ardından ara karar açıklayan mahkeme, dava dosyanın hükmün hazırlanıp açıklanması için incelenmeye alınmasına hükmetti. Sanıkların tutukluluk halininin devamına karar veren mahkeme, hükmü açıklamak üzere davayı 26 Kasım 2020 Perşembe günü saat 10.00'a erteledi.





