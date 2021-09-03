AKINCI TİHA’nın yazılımında saklı mesaj

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bayraktar AKINCI TİHA’lar tüm uçuşlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek nesillere ithafen yazdığı ve tarihe not düştüğü bu mesajın dahil edildiği yazılım ile görev yapmaktadır. Yazılımın içindeki bu mesajla birlikte semalarımızda milyonlarca saat vatanımıza ve milletimize hizmet edecektir” ifadesine yer verildi.



DÜNYAYA GÖSTERDİK

Erdoğan’ın Akıncı TİHA’nın yazılımına “İstiklalimiz ve İstikbalimiz İçin Hep Daha İleriye” başlığıyla eklenen mesajında özetle şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.



Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye’yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık. Elde ettiğimiz başarıyla, Türk milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik.

Bayraktar serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir.”

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