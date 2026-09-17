Akıncı TİHA ‘Sungur’la vurdu

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BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), hava muharebesi kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan testte, Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füzesi hedef hava aracını tam isabetle vurdu.

HAVA-HAVA ANGAJMANI

Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte gökyüzünde seyreden hedef insansız hava aracı, AKINCI'dan ateşlenen SUNGUR mühimmatı tarafından tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından TİHA, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. Roketsan’dan atış ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Milli sistemlerimizin entegrasyonuyla hava-hava angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı. Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI TİHA, Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile de hedefini başarıyla vurdu. SUNGUR Hava Savunma Füzesi’nin de kullanılmasıyla farklı sınıflardaki milli mühimmatları hava hedeflerine karşı kullanma kabiliyetini genişleten AKINCI, sahip olduğu geniş mühimmat yelpazesiyle hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini ortaya koydu.

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HÜRKUŞ-2 VE HÜRJET’LE KOL UÇUŞU

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen HÜRKUŞ-2 ve jet eğitim uçağı HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen HÜRKUŞ-2'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirerek, uçağın kabiliyetlerini yerinde inceledi. Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-2 uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile de test uçuşu gerçekleştirdi.