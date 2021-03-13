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HaberlerGündem HaberleriAKINCI PT-2, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

AKINCI PT-2, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

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AKINCI PT-2, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı'nın, (AKINCI PT-2) Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçtiği bildirildi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadeleri yer aldı.

Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor. Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadeleri yer aldı.

'UÇSAN OLMUYOR, UÇMASAN OLMAZ'

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi" mesajı ile duyurdu.


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