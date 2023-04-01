Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AKINCI İHA-230 füzesi ile 140 kilometreden tam isabetle vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Bayraktar Akıncı#İHA#Füze
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 01:33

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir hava aracından atılan İHA-230 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında 140 kilometreden tam isabetle vurdu.

Haberin Devamı

Baykar’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda AKINCI İHA-230 Süpersonik Füzesi atış testi gerçekleştirildiği bildirildi. 

 

 

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından atış testini paylaşarak "BAYRAKTAR AKINCI. İHA230 Türkiye’nin ilk Süpersonik Güdümlü Füzesi Atış Testi. Hedef Menzili 140 Km" dedi.

 

HALUK BAYRAKTAR: ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ VE STRATEJİK BİR KAZANIM

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kez daha... Tam isabetle... Ülkemiz için önemli ve stratejik bir kazanım! BAYRAKTAR AKINCI, İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayraktar Akıncı#İHA#Füze

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık