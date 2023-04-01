AKINCI İHA-230 füzesi ile 140 kilometreden tam isabetle vurdu

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Baykar’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda AKINCI İHA-230 Süpersonik Füzesi atış testi gerçekleştirildiği bildirildi.

Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi



📍 Tekirdağ / Çorlu 🛫

📍 Sinop / Karadeniz 🚀

🎯 Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km

📍 Tekirdağ / Çorlu 🛬#BAYKAR 🤝 @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm — BAYKAR (@BaykarTech) March 31, 2023

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından atış testini paylaşarak "BAYRAKTAR AKINCI. İHA230 Türkiye’nin ilk Süpersonik Güdümlü Füzesi Atış Testi. Hedef Menzili 140 Km" dedi.

HALUK BAYRAKTAR: ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ VE STRATEJİK BİR KAZANIM

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kez daha... Tam isabetle... Ülkemiz için önemli ve stratejik bir kazanım! BAYRAKTAR AKINCI, İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi" ifadelerini kullandı.