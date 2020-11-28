Akıncı davasında mahkûm olanlar devletin gömleğini bile geri verecekler

Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan 475 sanıklı davada, mahkeme önceki gün kararını açıklayarak aralarında FETÖ’nün sivil imamları Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek’in de aralarında bulunduğu 397 sanığın cezalandırılmasına karar vermişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 213 sayfalık kararında dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

ADİL ÖKSÜZ YURTDIŞINDA

Kararda, dosyaları ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve terör örgütünün ‘TSK imamı’ Adil Öksüz’ün yurtdışında kaçak olmaları nedeniyle yakalanmadıkları, “İnterpol vasıtasıyla kırmızı bültenle aranmaları ve ilgili ülkelerden iadeleri hususunda yazılan müzekkerelere rağmen sanıkların yakalanması veya iadesi sağlanamadığı” belirtildi.

SON KURŞUNA KADAR İADE KARARI

Mahkeme, eski asker sanıklarla ilgili “Sanıklara ait zati tabancaların meslekten ihraç olmaları nedeniyle ruhsatları iptal olduğundan tabancaları ile şarjör, fişek, miğfer vb. askeri kıyafet, malzeme, mühimmat gibi askeri eşyaların gereğinin takdir ve ifası için Milli Savunma Bakanlığı’na teslimine” karar verdi. Mahkeme ayrıca emanete alınan boş kovanlar, mermi çekirdekleri, şarapnel parçalarının da müsaderesine hükmetti. Adli emanetlerde kayıt altına alınan sanıklara ait harddisk, flash bellek, USB, CD/DVD, bilgisayar parçaları, imaj ve export işlemlerinde kullanılan dijital materyaller, svap, dergi, kitap vb mahiyetteki eşyaların delil olarak saklanması kararlaştırıldı.

AVUKATLIK ÜCRETİNİ ÖDEYECEKLER

Mahkeme, yargılama sırasında kendini avukatla temsil eden, aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Binali Yıldırım’ın da bulunduğu bütün katılanların 8 bin 200 TL maktu vekalet ücretinin “anayasayı ihlal” suçundan mahkûmiyet kararı verilen sanıklardan alınarak kendilerine verilmesine de hükmetti.



15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nden darbe girişimini yöneten sanıkların karar duruşması önceki gün yapılmıştı. Sanıklar arasında darbe girişiminin önde gelen isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk’ün damadı Hakan Karakuş da vardı.