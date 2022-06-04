'Akıncı' davasında istinaftan onay

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Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşması, 26 Kasım 2020'de yapıldı. Mahkeme kararında; sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ile Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak gibi darbeyi yöneten askerlerin aralarında olduğu isimlere, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanı’na suikast', '77 kişiyi kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DARBECİLERE CEZA YAĞMIŞTI

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü nizamiyesinde toplanan vatandaşların üzerine ateş açan eski albay Ali Erarslan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1548 yıl, darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Zekai Aksakallı’yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş 9 kez ağırlaştırılmış ve bin 555 yıl 7 ay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit ise 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. 260 sanığa da 'Anayasal düzeni ihlal suçundan en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz ile firari sanıklar Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık’ın dosyası ise ayrıldı. Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından sanıklar, avukatları, bir kısım katılanlar ile darbe girişiminden zarar gören kamu kuruluşlarının avukatları verilen cezaları istinaf etti. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, bazı düzeltmeler dışında yapılan tüm başvuruları esastan reddederek, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünü hukuka uygun buldu.