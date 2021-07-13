Akıncı davasında gerekçe açıklandı

9 bin 204 sayfalık kararda, FETÖ’nün nihai amacının Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasama, yürütme, yargı erklerini ele geçirmek, örgüt lideri Fetullah Gülen’in “kainat imamı” olduğu oligarşik bir zümre hakimiyetini sağlamak olduğunun altı çizildi.

TSK’DA GÜÇ KAYBETMEMEK İÇİN

Kararda, FETÖ’nün TSK’daki gücünü kaybetmemek için darbe girişimi kararı aldığı belirtilerek “2016 yılı içerisinde Yüksek Askeri Şura kararlarından önce Hükümeti yıkmak ve devleti ele geçirmek için darbe girişiminde bulunmaya karar verildiği anlaşılmıştır” tespiti yapıldı.

İMAMLAR GÖREVLENDİRİLDİ

1 Kasım 2015 genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından darbe kararı alındığı belirtilen kararda, “Örgütün TSK yapılanmasından sorumlu imamları sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş’in TSK içerisine sızmış örgüt elemanlarıyla darbeye hazırlık faaliyetlerini yürütmekle görevlendirildikleri anlaşılmıştır” denildi.

GÜLEN İLE ANLIK İLETİŞİM

Kararda, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in 19 Mart 2016’da haki cübbeyle yaptığı konuşmayla darbe girişimini şifreli bir şekilde örgüt üyeleri ve tabanına tebliğ ettiği iddia edildi. Sivil imamların, ABD’deki Gülen ile anlık iletişim ve irtibat kurduklarının belirlendiği ifade edildi.

SUİKAST GÖREVİ SÖNMEZATEŞ’TE

Adil Öksüz başkanlığındaki toplantılarda, darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş’e, örgüt üyesi bir grupla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast görevi verildiği, planı Sönmezateş’in yaptığı anlatıldı.

Kararda, darbe girişiminin “143. Filo Komutanlığı Öğretmen Gazinosunda kurmay subaylardan oluşturulan komuta harekat merkezinde sevk ve idare edildiği” yer aldı.

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