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Akıncı ‘Çakır’la vurdu

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#Bayraktar Akıncı#TİHA#ÇAKIR
Akıncı ‘Çakır’la vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 07:00

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirdiği alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu sürüyor. Bu kapsamda Roketsan tarafından üretilen ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirilen alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde, AKINCI hedefi tam isabetle vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testine ilişki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“GURUR VERİCİ”

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de atış testinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Milli kabiliyetlerle geliştirilen AKINCI ve ÇAKIR’ın entegre başarısı, savunma sanayimizin ulaştığı seviye adına gurur verici bir gösterge. Alçak irtifa, otonom hedef tanıma, tam isabet. Bu başarının arkasındaki Baykar Teknoloji ve Roketsan ekiplerimizi yürekten kutluyorum” açıklamasında bulundu.

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#Bayraktar Akıncı#TİHA#ÇAKIR

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