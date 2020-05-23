'Akıncı' belgeselde

Savunma sanayiinde Türkiye’nin kritik bir eşiği daha aşmasını sağlayan Bayraktar AKINCI TİHA’nın (taarruzi insansız hava aracı) geliştirme çalışmaları bir belgesele konu oldu. Türkiye’nin taarruzi sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI’nın geliştirme aşamaları “AKINCI” adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serilecek.

Belgeseli tanıtan iki fragmanı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yayınladı. Bayraktar AKINCI TİHA’nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 24 Mayıs 2020 Pazar günü saat 20.23’de Baykar’a ait olan ‘Baykar Tecnologies’ adlı YouTube kanalında ilk kez yayınlanacak.

ÇEKİMLER 6 AY SÜRDÜ

Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy’un yaptığı belgesel için İstanbul’da bulunan Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar AKINCI TİHA’nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2019’da başlayan belgesel projesi yaklaşık 15 ayda tamamlandı. Belgesel, Bayraktar AKINCI’nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 6 Aralık 2019’a kadar olan zorlu ve yoğun çalışma döneminin yaşandığı son 6 aylık süreci mercek altına alıyor.

TÜRKİYE İLK 3’TE

Türkiye’yi dünyada bu sınıfta insansız hava aracı geliştiren ilk 3 ülkeden biri yapacak olan Bayraktar AKINCI TİHA, 24 saat havada kalabiliyor. 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

6 YAPAY ZEKÂ BİLGİSAYARI

BAYRAKTAR AKINCI TİHA, bünyesindeki 6 adet yapay zekâ bilgisayarı vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek. Gelişmiş yapay zekâ sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan bu yapay zekâ sistemi, Bayraktar AKINCI’nın daha etkin kullanımını sağlayacak.