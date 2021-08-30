Akıncı alkışı

Ağustosun, Türk tarihinde aynı zamanda zaferler ayı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



“Türkiye’nin son 19 yılda yazdığı başarı hikâyesinin en ön safında hiç şüphesiz savunma sanayimiz var. Bilhassa insansız hava araçları teknolojisinde ulaştığımız seviye, savunma sanayindeki kabiliyetlerimizin tüm dünya tarafından kabul edilen başarısının ifadesidir. 10 yıl önce bize bu araçları parası ile bile satmayanlar vardı. Aynı çevreler bugün sahada oyunu değiştiren Türk İHA’larını ve onların açtığı çığırı konuşuyor. Bu başarının gerisinde Nuri Demirağ, Nuri Killigil ve Vecihi Hürkuş gibi vatanseverlerin akim kalmış mücadelelerini yeniden ayağa kaldıran Türk mühendisleri, teknisyenleri ve teknikerleri bulunuyor. Bu başarının arkasında ‘yapamayız, beceremeyiz’ diyen mandacı kafalara inat, ‘en iyisini, en ilerisini biz yaparız’ diyen inanmış yürekler var. Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının mimarları olan Bayraktar Ailesi’ni, başta baba Bayraktar Özdemir Bey’i, eşini ve evlatlarını, Baykar’ın fedakâr mühendislerini, teknikerlerini, çalışanlarını, emeği geçen herkesi, şahsım, ailem, milletim adına yürekten tebrik ediyorum.”









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