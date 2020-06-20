Akın Öztürk’ün emir astsubayına FETÖ’den dava

15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Şubat’ta tutuklanan şüpheli hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, şüphelinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Astsubay rütbesi ile görev yapmakta iken ihraç edildiği belirtildi.

ANKESÖRDEN ARAMASI VAR

Şüphelinin adına kayıtlı telefonun, 2010-2018 yılları arasındaki HTS dökümleri üzerinde yapılan incelemede, eski astsubayın sabit- kontörlü telefonlardan 2013 yılında 5 defa, 2014 yılında 13 defa, 2015 yılında 7 defa olmak üzere toplamda 25 defa iletişim kaydının olduğunun tespit edildiği ifade edildi. İddianamede sabit kontörlü telefonlarda şüpheli Ö.’nün arandıktan sonra aynı hatlardan, ardışık olarak başka asker şahısların arandığının da belirlendiği anlatıldı.

AKIN ÖZTÜRK’ÜN EMİR ASTSUBAYI

“Şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimini planlayıp organize eden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticilerinden Akın Öztürk’ün emir astsubayı olduğu” belirtilen iddianamede, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca işlem yapılan U. G’nin şüpheli hakkında ifade verdiği ve şüpheliyi teşhis ettiği anlaşılmıştır” denildi. Şüphelinin kollukta alınan ifadesinde, “etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini, görüşme yaptığı kişileri tanımadığını, örgüt adına kimse tarafından aranmadığını, bu aramalar kapsamında kimseden talimat almadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği” belirtildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, 15 yıla kadar hapsi istenilen şüpheli hakkında, “İnkara dair savunmasının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek şüphelinin örgütün mahrem yapılanması için kullanmış olduğu haberleşme yöntemini kullandığı, söz konusu haberleşmenin örgüt içi olduğu ve üst düzey gizliliğe sahip olduğu, FETÖ silahlı terör örgütü hiyerarşisi içinde yer alarak silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediği yönünde kamu davası açmaya yeterli şüphenin oluştuğu, deliller ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı.