Akın Gürlek, Suudi mevkidaşıyla görüştü: Suçlarda işbirliği şart

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Görüşmede iki ülke arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bakan Gürlek, terör, terörün finansmanı, organize suçlar, siber suçlar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede adli işbirliğinin kritik önemde olduğunu belirterek, Türkiye ile Suudi Arabistan’ın uluslararası hukuk, adalet ve insan onurunun korunması konusunda ortak hassasiyet taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın ortaya koyduğu iradenin ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdığını ifade eden Gürlek, adalet alanında imzalanan anlaşmanın işbirliğini daha da güçlendireceğini söyledi. Türkiye’nin UYAP, yargının dijitalleşmesi, yapay zekâ destekli uygulamalar, siber güvenlik ve adli yardımlaşma alanındaki tecrübelerini Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

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Fotoğraf: Günsu ÖZMEN / ANKARA