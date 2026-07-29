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Akın Gürlek, Sırrı Sakık ile görüştü: Faili meçhul dosyalar konuşuldu

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#DEM Parti#Sırrı Sakık
Akın Gürlek, Sırrı Sakık ile görüştü: Faili meçhul dosyalar konuşuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile önceki gün bir araya geldi.

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Faili meçhul dosyalar ve AİHM kararları hakkında görüştüklerini belirten Sakık, “Toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sakık, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Dün (önceki gün) Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Ağrı Diyadin’de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık.

Ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar; AİHM kararları konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız görüşmenin, kısa süre içinde somut ve olumlu sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı dolayısıyla Sayın Adalet Bakanı’na teşekkür ediyorum.” 

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#Akın Gürlek#DEM Parti#Sırrı Sakık

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