Akın akın TEKNOFEST Mavi Vatan

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen, “Milli Teknoloji Hamlesi”nin en büyük vitrini olan Teknofest Mavi Vatan, dün itibarıyla Pendik’deki İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını halka açtı. Festivalin ilk gününde yalnızca basın, öğrenciler ve yarışmacılar yer almıştı. Dün sabahtan itibaren ise İstanbul’un dört bir yanından gelen ziyaretçiler donanmanın gurur tablosu gemilerini, milli savunma araçlarını ve gençlerin geliştirdiği projeleri yakından görme fırsatı bulmaya başladı.

SAVAŞ GEMİLERİ

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri Türk donanmasının “İnci”leri oldu. Büyük ölçüde yerli imkânlarla geliştirilen savaş gemileri ve geminin içinde ve üstünde bulunan helikopterler ve insansız deniz araçları festival alanına demirledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanlığı yatı Savarona, Çanakkale’de döşediği mayınlarla tarihe geçen Nusret mayın gemisi ve donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu, festivalin odak noktası haline geldi. Ayrıca TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis de aynı alanda halkla buluştu. Ziyaretçiler gemilerin güvertesine çıkarak yakından inceleme yapabiliyor.

İHA’LAR, SİHA’LAR

TEKNOFEST’in bu yılki ana teması denizlerdeki gücü topluma göstermek oldu. Gökyüzündeki milli İHA ve SİHA’lardan sonra, mavi vatandaki yerli savunma araçları da festivalin merkezinde yer aldı. Savunma sanayisi şirketleri stantlarda yeni sistemlerini tanıtırken, öğrenciler de kendi geliştirdikleri projeleri ziyaretçilerle paylaşıyor.

TEKNOLOJİ ŞENLİĞİ

Festival, aynı zamanda şenlik havası taşıyor. Çocuklardan gençlere, ailelerden yabancı misafirlere kadar binlerce kişi hem teknoloji stantlarını gezdi hem de denizde yapılan gösterileri izledi.

Festival süresince paneller, yarışmalar ve uçuş gösterileri de yapılacak. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri, “Mavi Vatan Zaman Tüneli” ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere renkli bir deneyim sunulacak.