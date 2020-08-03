Akın akın geliyorlar! Havadan görüntülendi

İstanbul ile İzmir arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate indiren İstanbul-Bursa-İzmir yolundaki Badırga mevkii Bursa Batı Gişeleri'nde trafiğin, Kurban Bayramı'nın son günü nedeniyle tatilden dönen vatandaşlardan dolayı güçlükle ilerlediği gözlendi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu. Emniyet görevlileri ise denetimlerine devam ederken sürücülere ise sık sık dikkatli gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Bölgede geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Trakya’daki sahillerde tatilciler yoğunluk oluşturdu. Özellikle Tekirdağ ve Çanakkale sahillerinde, tatilin son gününü denizde geçirmek isteyenler denize akın ederken bir yandan da dönüş yolculuğu telaşı başladı. Bayram tatili nedeniyle normal süreçte 5 bin kişinin yaşadığı Tekirdağ’a bağlı Kumbağ Mahallesi’nde nüfus 150 bini gördü. Nüfus ve araç trafiğinin artması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yoğun önlemler alındı.

Jandarma kavşaklara trafiği düzenlemek için uygulama yaparken, yol boyunca da trafik akışı sürekli kontrol edildi. Ayrıca ekipler, sahil bölgesinde de boğulma olaylarına karşı anonslar yaptı. Yapılan anonslarla vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı. Trafik yoğunluğunu önlemek için, Şarköy yönüne giden ve gelen araçlar Yeniköy, Mermer, Naip güzergahına yönlendirildi.

Dönüşe geçen tatilciler özellikle, Üniversite, Yenice, Çorlu ve Yeniçiftlik kavşaklarında yoğunluğa neden oldu.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini bulundukları ilden farklı yerlerde geçiren vatandaşlar, dün itibariyle dönüş yoluna geçti. Tatilin ardından yarın iş başı yapacak vatandaşlar, otoyollarda yoğunluğa neden oldu. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olan ve ‘kilit kavşak’ olarak nitelendirilen Kırıkkale’de de dönüşlerin başlamasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Saat 18.00 itibarıyla araç yoğunluğunda artış yaşanırken trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için çaba sarf etti. Yollardaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Kayseri-Ankara ve Samsun-Ankara karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

SÖKE’DE TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU

AYDIN’ın Söke ilçesinde, Kurban Bayramı tatili sonrası dönüşe geçen tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı’nın son gününde, dönüşe geçen tatilciler Söke-Milas yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Bodrum, Milas ve Didim’de tatillerini geçiren vatandaşlar, akşam saatlerinde dönüşe geçince yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin rahat seyahat etmesi için kavşaklarda trafik polisleri görev yaptı. Yaşanan yoğunluktan dolayı yollar zaman zaman trafiğe tıkandı. Drone ile trafik akışı anbean takip edildi.