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Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.07.2021 - 18:22 | Son Güncelleme:

Akın akın geldiler! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

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Akın akın geldiler! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişinde oluşan yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk dikkat çekti.

Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü. Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.

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