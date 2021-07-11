Akın akın geldiler! 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü. Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.

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