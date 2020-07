Akın akın Ayasofya’ya! 350 bin kişiyle ilk namaz

BU namaz, iki vakit arasında kılınandan, haftadan haftaya beklenen cuma namazından çok farklıydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra yaşanan tarihi günde, cuma namazından saatler önce Ayasofya’ya geldi. Erdoğan’ın görüntüsü Ayasofya önünde kurulan dev ekrana yansıtıldığında dışarıda toplanan binlerce kişi, “Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı” sloganı attı. “Bu benim gençlik hayalimdi” diyen Erdoğan takkesini takıp, Fatiha suresini okuduğunda da coşkuyla birlikte amin sesleri yükseldi.

SADECE 1 SAATTE DOLDU

O anı yaşamak için İstanbul’un 39 ilçesinden Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın pek çok ülkesinden gelenler oldu. Bazıları geceyi Sultanahmet Meydanı’nda geçirdi. Hollanda’dan gelip Sultanahmet tramvay durağında ailece sabahlayanlar bile vardı. Amaç en güzel yerde, Ayasofya’ya en yakın noktada namaz kılmaktı. Saat 10.00’da daha önce belirlenen alanlar açılınca, zaten dörtte biri geceden tutulan yerler kısa sürede doldu.

TARİHİ YARIMADA’DA YÜRÜMEK

İstanbul dışından gelenler Yenikapı’da toplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sahil Kennedy Caddesi iki yönden tıkandı. Eminönü ve Sirkeci yönünden trafiğe zaten geceden kapatılmıştı. Marmaray Sirkeci İstasyonu da kapalı olunca, birçok kişi çareyi yürümekte buldu. Tıkanan trafik sebebiyle Unkapanı’ndan Cankurtaran’a kadar yürüyenlerden biri de bendim. Yenikapı’da araçtan inmiş, metroya binmiştim. Haliç istasyonunda indim. Hedefim Cankurtaran’da kurulan akreditasyon noktasından kartımı alıp, minibüsle Ayasofya Meydanı’nda kurulan basın alanına ulaşmaktı. Yerli-yabancı 900 basın mensubu akredite olmuştu. Aynı anda herkes kartını almak için yığılınca adımıza kartları bulmak mümkün olmadı. Görevliler genel kart verip bizi doğruca Ayasofya’nın önüne götürecek minibüsleri yönlendirdiğinde tarihi namaza sadece 3 saat kalmıştı.

MEYDANDA İZDİHAM

Meydana ulaştığımda her noktasını, meydana açılan her sokağını adım adım bildiğim alan tamamen insan dolmuştu. Sultanahmet Camisi ile Ayasofya Camisi arasındaki meşhur görsel derinlik kaybolmuş, ortalardaki içme suyu öbekleri dışında, neredeyse her metrekare, aralıklarla seccadesi üzerinde bekleyenlerle kaplanmıştı. Kimi evden getirdi seccadesini kimi İBB ve Fatih Belediyesi’nin dağıttığı kâğıt seccadeleri kullandı. Namaz için gelenlere Danıştay’ın Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması kararına gerekçe gösterdiği, Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya Vakfiyesi’nin yazılı olduğu metin dağıtıldı. Endonezya’dan Filistin’e kadar pek çok İslam ülkesinin bayrağını açanlar oldu. Türkiye’de yaşayan Suriyeliler başta olmak üzere çok sayıda Arap, tarihi namaz için Ayasofya Meydanı’ndaydı.

ZİYARET KUYRUĞU

Ayasofya’ya akın edenler arasında Yeniçeri kıyafetliler gibi renkli simalar da vardı. Müslüman yabancılar da bu tarihi günü kaçırmadı. Cuma namazı bittiğinde bu kez başka bir heyecan başladı. Dışarıda namaz kılanlar, Ayasofya Camisi’ni görebilmek için kuyruğa girdi. Kapıda büyük yığılmalar olurken, ziyaretler sabaha kadar sürdü...

ÖNCE TEDBİR SONRA TEKBİR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya Camisi’nin açılış programının hemen öncesi Twitter hesabından kalabalık uyarısında bulundu. Koca, “Ayasofya’da kılınacak cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz” derken, “Önce tedbir sonra tekbir. Hayırlı Cumalar” mesajı paylaştı.

4 MİNAREDE 4 MÜEZZİN



Ayasofya Camisi’nin güney köşesinde yer alan basın platformundan Yerebatan ve Divan Yolu caddelerini görebiliyordum. Her iki cadde de Nuruosmaniye’ye kadar insan doluydu. Ezan okunmaya başladığında herkes büyülenmiş gibi ayağa kalktı. Türkiye’nin en güzel sesli müezzinleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 4 minaresine çıkmış, şerefelerden hem gözle görülür hem de geniş bir alanda duyulur şekilde ezan okumaya başlamıştı. 4 minareden 4 müezzin, sırayla ezan okudu.

MUHARREM İNCE SULTANAHMET’İ TERCİH ETTİ

Ayasofya için “Davet edilirsem giderim” sözleriyle tartışma yaratan CHP’li Muharrem İnce, cuma namazını Sultanahmet Camisi’nin bahçesinde kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İnce’yi, Ayasofya’da 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazına davet etmişti. İnce, “Diyanet İşleri Başkanı beni arayıp namaza davet etti. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı’nın değil, Allah’ın davetine uyacağım” demişti.