Akın akın Ata’ya

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk’ün mozolesine çiçekler bıraktı, Anıtkabir Müzesi’ni gezdi. Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle, Atatürk’ün ebedi istirahatgahına gelenler arasında gençler, bebekli aileler ile yaşlılar da vardı. Anıtkabir Komutanlığı’nda görevli askerlerin mozoleye çıkan merdivenlerdeki nöbet değişimi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, Anıtkabir’de saygı nöbeti tutan askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.









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