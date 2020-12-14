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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 14.12.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Akıma kapılmıştı... 4 ay sonra acı haber

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Akıma kapılmıştı... 4 ay sonra acı haber
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Gaziantep'te, inşaatta kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Mustafa Örgüç (51), tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra yaşamını yitirdi. Örgüç'ün ölümünün ardından yapılan koronavirüs testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

Olay, ağustos ayında Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Kaynak ustası Mustafa Örgüç, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapıldı. Örgüç, çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Örgüç, burada 3 aylık tedavinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir aydır da bu hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Örgüç, dün gece yaşamını yitirdi. Vefatının ardından yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen 4 çocuk babası Örgüç’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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