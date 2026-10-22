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Akıma kapılıp hayatını kaybetmişti: Servet Can'ın patronu tahliye edildi

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#Servet Can Aylan#Niğde#Tahliye
Akıma kapılıp hayatını kaybetmişti: Servet Canın patronu tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 09:58

Niğde'de 19 yaşındaki Servet Can Aylan, bir madencilik firmasına ait elektrik direğinde onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybetmişti. Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada şirketin sahibi olan tutuklu sanık Hasan G., tahliye edildi.

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Merkeze bağlı Sazlıca beldesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir madencilik firmasına ait elektrik direğinde onarım çalışması yapan Servet Can Aylan akıma kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aylan’ı hastaneye kaldırdı. Ancak Aylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aylan'ın çalıştığı elektrik şirketinin sahibi Hasan G. tutuklanırken, madencilik şirketi yetkilisi Fazıl C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Hasan G., tahliye edildi.

Akıma kapılıp hayatını kaybetmişti: Servet Canın patronu tahliye edildi

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Aylan'ın babası Yaşar ile annesi Sıddıka Aylan, oğullarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürerek, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Ailenin avukatı Burak Gürlevik ise Servet Can Aylan'ın hiçbir denetime tabi tutulmadan çalıştırıldığını belirterek, tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi. 

Akıma kapılıp hayatını kaybetmişti: Servet Canın patronu tahliye edildi

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#Servet Can Aylan#Niğde#Tahliye

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