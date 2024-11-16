Akıma kapılarak can vermişlerdi... 2 kişiye tahliye

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İzmir’de sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) suyla dolan yolda elektrik akımına kapılarak feci şekilde can vermişti.

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14’ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, 1 şüphelinin de yurtdışında olduğu belirtildi. Tutuklanan şüphelilerden Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilip, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13’ü tutuklu, 42 kişi hakkında ‘taksirle öldürme’ suçundan 22.5’er yıl hapis cezası talep edildi.

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KEŞİF YAPILACAK

İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar yargılanmaya başlandı. Davanın geçen çarşamba görülmeye başlanan 2’nci duruşmasına, 3’üncü oturumla devam edildi. Dünkü duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11’inin tutukluluğunun devamına karar verdi.

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı’nda şube müdürü Ömer Karabilgin ile İZSU’da Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç’un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.

Ayrıca 6 Ocak 2025 tarihinde olay yerinde keşif yapılması ve duruşma için 6 Mart 2025 tarihine gün verilmesi kararına müşteki avukatlarının 2 kez yaptığı itiraz sonrası keşif 9 Aralık 2024, 3’üncü duruşma ise 24 Ocak 2025’te yapılacak.

ÇEVREDEKİLER YARDIM EDEMEMİŞTİ

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın elektrik akımına kapıldığını gören sokaktaki diğer vatandaşlar elektrik tehlikesi nedeniyle uzun süre yardım edememişti.