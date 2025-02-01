×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akıma kapılan işçinin arkadaşına söyledikleri yürek burktu

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#İnşaat Kazası#Elektrik Akımı
Akıma kapılan işçinin arkadaşına söyledikleri yürek burktu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 13:52

Aksaray'da elektrik akımına kapılıp, ağır yaralanan inşaat işçisi Necati Yıldırır (55), ambulansa alındığı sırada, mesai arkadaşına "Akif, çocuklarım sana emanet" dedi.

Haberin Devamı

Olay, saat 09.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Necati Yıldırır, kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta kablonun üzerine basması sonucu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alındığı sırada Yıldırır, mesai arkadaşına "Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet" dedi. Yıldırır'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Necati Yıldırır'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Akıma kapılan işçinin arkadaşına söyledikleri yürek burktu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#İnşaat Kazası#Elektrik Akımı

BAKMADAN GEÇME!