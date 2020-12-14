Akıma kapılan işçi, 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, ağustos ayında Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Kaynak ustası Mustafa Örgüç, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapıldı. Örgüç, çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Örgüç, burada 3 aylık tedavinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir aydır da bu hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Örgüç, dün gece yaşamını yitirdi. Vefatının ardından yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen 4 çocuk babası Örgüç’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.