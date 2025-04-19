Akıllı telefon demans riskini azaltıyor

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ABD’de Baylor Üniversitesi’nde yapılan yeni bir analiz, dijital teknolojinin bilişsel yetenekleri olumsuz etkileyebileceği yönündeki kanıyı çürüttü. Araştırmacılar, akıllı telefonlar gibi teknolojik aletlerin kullanımının bilişsel bozulma riskini artırmadığını; aksine yüzde 60’a varan oranlarda azalttığını tespit etti. Ekip, teknolojinin zihinsel yaşlanma üzerindeki etkisini belirlemek için geçmiş çalışmaları analiz etti. Çalışmanın yazarlarından Michael Scullin, araştırmanın amacını “Neredeyse her gün haberlerde teknolojilerin bize nasıl zarar verdiğinden bahsedildiğini görürsünüz. ‘Dijital bunama’ yeni ortaya çıkan bir ifade. Araştırmacılar olarak bunun doğru olup olmadığını bilmek istedik” ifadeleriyle anlattı. Ortalama altı yıllık takip verisi olan 400 bin yetişkini içeren 136’dan fazla çalışma analiz edildi ve bulgular Nature Human Behaviour dergisinde yayınlamdı.

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YÜZDE 58 AZALTIYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre dijital teknolojinin kullanımı, bilişsel bozulma riskinin yüzde 58’e varan oranda düşürüyor. Araştırmacılar, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin sık sık ifade ettiği ‘teknolojiyi öğrenmek çok zor’ gibi yakınmaları hatırlatarak, günlük olarak dijital teknolojiyi kullanmanın “bilişsel olarak öğrenmeye ve uyum sağlamaya zorladığı için egzersiz işlevi gördüğünü” belirtti. Uzmanlara göre dijital teknolojinin bir diğer faydası da yaşlı yetişkinlerin sosyal medya sayesinde, insani ilişkilerini sürdürebilmesi ve bunun da demans riskini azaltan bir faktör olması.