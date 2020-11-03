'Akıllı stetoskop' COVID 19’u teşhis edecek

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Palanduz Kahya, tıp dünyasını sarsacak bir buluş ortaya koydu. Cep telefonu aracılığıyla solunum sesini analiz ederek kişinin hastalıklı olup olmadığını anında ortaya koyan ‘Akıllı Stetoskop’ icat edildi. Zatürre, astım gibi solunum yolu hastalıklarını tespit eden cihaz, yakın zamanda koronavirüs tanısı için de kullanılabilecek. Projenin mimarı Prof. Dr. Kahya, yaklaşık 30 yıllık çalışmasının meyvelerini toplamaya başladı. Kızının zatürre olmasının ardından aklına böyle bir fikir geldiğini söyleyen Prof. Kahya, “Koronavirüs döneminde insanların hastaneye gitmesine gerek kalmayacak” dedi.

24 ÜLKEDE PATENTLİ

Akıllı Stetoskop, solunum seslerini analiz ederek, akıllı telefonlar için özel olarak geliştirilen uygulama sayesinde sonucu kullanıcıyla paylaşıyor. Çıkan sonuç aynı zamanda doktora da iletebiliyor. Zatürre, bronşit, astım gibi hastalıkları kolayca tespit edebilen akıllı stetoskop ABD ve 24 Avrupa ülkesinde patentlendi. Şimdi sıra COVID-19 tanısına geldi. Veri tabanına eklenecek yeterli öksürük sesleri de uygulamaya dahil edildikten sonra koronavirüs tanısı yapmak da mümkün olacak.