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‘Akıllı Köy’ ödüle doymuyor

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#Akıllı Köy#Tülin Akın#Selçuk Yaşar Ödülü
‘Akıllı Köy’ ödüle doymuyor
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 07:00

Yapay zekâlı sulamadan robot atölyesine kadar teknolojiyle donatılmış ‘Akıllı Köy’ü kuran Tülin Akın, ‘sosyal girişimcilik’ temasıyla verilen 5. Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi oldu.

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Türkiye’nin ilk tarımsal e-ticaret sitesini kuran Tülin Akın, köylünün teknolojiyle tanışması için yaptığı bir dizi çalışmanın ardından 2015’te Aydın’da Türkiye’nin ilk ‘Akıllı Köy’ünü kurmuştu. Yapay zekâlı sulama sisteminden toplu sağım sistemine, bitkilerin su, besin ve ilaçlama ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde belirleyen ‘dijital yaprak’tan akıllı bilgilendirme sistemlerine kadar pek çok teknolojik uygulamanın kullanıldığı ‘Akıllı Köy’, çiftçiye teknoloji kullanılarak verimin nasıl arttırılacağını ve köyde nelerin başarılabileceğini gösterdi. Akıllı Köy’ün mucidi Akın, işinsanı Selçuk Yaşar adına Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nın işbirliğiyle verilen 5. Selçuk Yaşar Ödülü’nü sahibi oldu.

TEKNOLOJİK TARIM
Başarılı girişimci ödül törenindeki konuşmasında şunları söyledi: “20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici. Seçici Kurul’a, Yaşar Ailesi’ne, Yaşar Üniversitesi’ne, beni kutlamak için törene katılanlara, bana da ‘İyi ki varsın’ dediğiniz için teşekkür ederim. Bu ödülü tabii ki tek başıma almadım. Sevgili ekibime ve sevgili aileme desteği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”

‘Akıllı Köy’ ödüle doymuyor


NELER VAR

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Akıllı Köy’de köylüler merak ettikleri alanlarda eğitimler alabiliyorlar. Bahçe düzeni ile hangi ürüne hangi teknolojilerin kullanılabileceğine yönelik tarımsal uygulamalara katılıyorlar. Ayrıca hibeler ve krediler hakkında çiftçiler bilgilendiriliyor. ‘Akıllı Köy’ kampusundaki bazı teknolojik uygulamalar şunlar:

* Yapay zekâlı sulama sistemi

* Ortak süt sağım sistemi

* Akıllı mera

* Kovan takip sistemi

* Güneş enerjisiyle sebze kurutma

* Robot atölyesi

* Analiz laboratuvarı

* Dijital yaprak

* Dijital feromon tuzağı

* Zirai atık ünitesi

* Erken uyarı sistemi

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#Akıllı Köy#Tülin Akın#Selçuk Yaşar Ödülü

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