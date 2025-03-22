Akıllı füzeye yeni yetenek: SOM-J’den tam isabet

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SOM-J Projesi; Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) idaresinde, ROKETSAN yükleniciliği ve TÜBİTAK SAGE ana alt yükleniciliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında SOM-J seyir füzesinin F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edildi. Atış sonrasında veri bağıyla haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı. SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra koşullarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek su üstü hedefi vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yeni yetenek yüklendi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak. Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayimizin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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‘DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR’

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de “Güçlü irade, yüksek teknoloji, tam isabet. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat; milletimizin azmini, savunma sanayimizin geldiği noktayı ve geleceğe olan inancımızı gösteriyor. Göklerden gelen vuruş gücümüz, artık daha etkili, daha sessiz, daha isabetli. Daha güçlü adımlar atıyoruz” dedi.