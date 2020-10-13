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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Akıllara durgunluk veren ölüm! Tüfeğinin tetiği çalılığa takıldı ve...

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Akıllara durgunluk veren ölüm! Tüfeğinin tetiği çalılığa takıldı ve...
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Samsun’da, Mustafa Küçükçadırcı (25), omuzundaki tüfeğin tetiği çalılıklara takılıp ateş alınca başından vurularak, hayatını kaybetti. 

Olay, Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Bahşioymağı Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre kendilerine ait hayvanları otlatmaya giden Mustafa Küçükçadırcı, dün gece eve dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Küçükçadırcı’yı başından vurularak hayatını kaybetmiş halde buldu.

Omuzundaki tüfeğin, tetiğinin çalılıklara takılması sonucu ateş aldığı değerlendirilen Küçükçadırcı'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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