×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akıllara durgunluk veren olay: Uyuduğunu sanıp kardeşinin cesedi ile 2 gün yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#Kötü Koku#Manisa#Ceset
Akıllara durgunluk veren olay: Uyuduğunu sanıp kardeşinin cesedi ile 2 gün yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 16:01

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kötü koku ihbarına giden polis ekipleri, girdikleri evde Mine Ş.'nin (30) cansız bedeniyle karşılaştı. Mine Ş.’nin ablası E.Ş.'nin, uyuduğunu sandığı kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi.

Haberin Devamı

Olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi 813'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. E.Ş., komşularına gidip kardeşinin uyanmadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden komşular, ağır kokuyla karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Mine Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evdeki detaylı incelemelerinin ardından, kadının yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akıllara durgunluk veren olay: Uyuduğunu sanıp kardeşinin cesedi ile 2 gün yaşadı

2 GÜN BOYUNCA AYNI EVDE YAŞADI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölümle ilgili bilgisine başvurmak üzere kadının ablası E.Ş.'yi emniyete götürdü. Yapılan ilk incelemelerde, E.Ş.'nin ölen kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi.

Haberin Devamı

Akıllara durgunluk veren olay: Uyuduğunu sanıp kardeşinin cesedi ile 2 gün yaşadı

Mine Ş.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. 

Akıllara durgunluk veren olay: Uyuduğunu sanıp kardeşinin cesedi ile 2 gün yaşadı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kötü Koku#Manisa#Ceset

BAKMADAN GEÇME!